Фонсека: Дуже солодко перемагати на останніх хвилинах

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека задоволений перемогою над Динамо.

Про це розповів сам португалець.

"Сьогодні була хороша гра, відкритий футбол. Обом командам потрібна була перемога. Ми змогли зіграти продуктивно і набрали три очки.

Дуже солодко вигравати на останніх хвилинах, коли у суперника вже немає часу, щоб відповісти. Ми до кінця вірили в перемогу.

Ігри з Динамо завжди складні, це чудова команда", - сказав Фонсека.