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Заховайло: Кияни намагаються збалансувати гру в атакувальній фазі

Сьогодні 12:55 190 0
Заховайло: Кияни намагаються збалансувати гру в атакувальній фазі

Відомий менеджер В'ячеслав Заховайло пророкує, що Шахтар з Динамо розпишуть мирову.

Його слова наводить сайт Рейтинг букмекерів.

"Оцінювати сили суперників станом на сьогодні непросто. Шахтар йде в накаті, у внутрішньому чемпіонаті очки практично не роздає, зате поки не має перемог у Лізі чемпіонів. У Динамо інші проблеми. На мій суб’єктивний погляд, кияни зараз намагаються збалансувати гру в атакувальній фазі, проте не все вдається. Це показує і результат, і гра.

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Зрозуміло, що букмекери вважають фаворитом матчу Шахтар. Загалом, це заслужено, що вони очікують на перемогу гірників, адже Динамо гратиме на виїзді. Втім, враховуючи той факт, що Хацкевич має хорошу статистику протистоянь з Фонсекою, ризикну зробити прогноз на нічийний результат. Обидві команди матимуть шанси на успіх, однак схиляюся до мирового підсумку", — підсумував експерт.

Нагадаємо, Циганик також пророкує нічию.

Джерело - Рейтинг Букмекерів.

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