Заховайло: Кияни намагаються збалансувати гру в атакувальній фазі

Відомий менеджер В'ячеслав Заховайло пророкує, що Шахтар з Динамо розпишуть мирову.

Його слова наводить сайт Рейтинг букмекерів.

"Оцінювати сили суперників станом на сьогодні непросто. Шахтар йде в накаті, у внутрішньому чемпіонаті очки практично не роздає, зате поки не має перемог у Лізі чемпіонів. У Динамо інші проблеми. На мій суб’єктивний погляд, кияни зараз намагаються збалансувати гру в атакувальній фазі, проте не все вдається. Це показує і результат, і гра.