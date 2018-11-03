Циганик пророкує нічию в українському класичному

Відомий журналіст, телеведучий програми Профутбол Ігор Циганик поділився думками про майбутній матч Шахтар — Динамо.

Його слова наводить сайт Рейтинг Букмекерів.

"Динамо дуже важко даються голи. Не думаю, що киян прорве у Харкові. Підстав для зрушень немає. Контратаки можуть бути гострими, але в Динамо зараз немає гострого вістря. Таке враження, що воно не заточене.

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У Шахтаря, швидше за все, не буде Марлоса й Тайсона. Степаненко під питанням. Це велика втрата, тому що Тарас більшою мірою відповідає за оборонні функції, які дуже знадобляться проти Динамо, вигризаючи контратаки та перекриваючи вільні зони. Прогнозую, що обидві команди заб’ють і зустріч завершиться з рахунком 1:1", — сказав Циганик.