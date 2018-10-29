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Бандура: Не знаю, до чого готувалося Динамо, але ми їх вивчили дуже добре

Сьогодні 10:56 582 0
Бандура: Не знаю, до чого готувалося Динамо, але ми їх вивчили дуже добре

Гравці ФК Львів повністю виконали установку тренера на гру проти Динамо в 13-му турі УПЛ.

Про це сказав воротар команди Олександр Бандура.

"У нас була така установка - глуха оборона. Вона спрацювала, спрацювала контратака. Вибігали ще кілька разів, решту часу працювали в захисті. Це була установка тренера і ми її виконували.

Я не знаю, до чого готувалося Динамо, але ми їх вивчили дуже добре. Хлопці впоралися і результат це доводить", – сказав Бандура.

Нагадаємо, Динамо поступилося Львову в УПЛ.

Для Віктора Леоненка - це не було несподіванкою. 

Джерело - ua-football.

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