Леоненко: Для мене немає сенсації у поразці Динамо

Футбольний експерт Віктор Леоненко не згоден з головним тренером Львова, що його команді пощастило у грі з Динамо.

Пр це сказав сам колишній гравець киян.

"Не згоден з Бакаловим. У чому пощастило Львову? У Динамо був даремний контроль м'яча. А у Львова було два моменти. Шабанов не знає, що можна підштовхувати, він навіть не встиг наздогнати Тейлора. Актуально: Кадар прокоментував свій плювок в арбітра. Для мене немає сенсації. Була б сенсації, якби у Динамо були моменти. Було 20 ударів, але які і звідки? ", - сказав Леоненко.

Нагадаємо, Динамо поступилося Львову в УПЛ.

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Джерело - footballua.