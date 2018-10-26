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Патрік Клюйверт: Джастін хоче грати за Барселону

Вчора 23:15 235 0
Патрік Клюйверт: Джастін хоче грати за Барселону

Патрік Клюйверт мріє щоб його син  Джастін грав за Барселону.

Про це розповів сам колишній нападник каталонського клубу. 

"Звичайно, Джастін хотів би одного разу стати гравцем Барселони.

Він добре відчуває себе в Ромі. Це молода команда, в якій зібрані як досвідчені, так і недосвідчені гравці. Думаю, він повинен грати в більшій кількості матчів, пробігати більше кілометрів, і тоді у нього з'явиться можливість перейти в Барселону, тому що, звичайно, про це мрію і я ", - сказав Клюйверт-старший.

Відзначимо, що влітку Джастін Клюйверт перейшов у Рому з Аякса.

Також, Клюйверт присвятив гол екс-одноклубнику, який лікується від страшної травми.

Джерело - sport.ua.

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