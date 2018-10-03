Вчинок дня: Клюйверт присвятив гол екс-одноклубнику, який лікується від страшної травми. ВІДЕО

У другому турі групового етапу Ліги чемпіонів Рома розгромила Вікторію з рахунком - 5:0.

Але гордістю Риму в той вечір стали не видовищні голи, а дії 19-річного Джастіна Клюйверта. Син легендарного нідерландського форварда забив перший м'яч за італійський клуб, і після, замість святкування, підняв вгору джерсі 21-річного півзахисника Аякса Абдельхакіма Нурі.

13 місяців тому 34-й номер нідерландського клубу впав у кому - це сталося після зупинки серця прямо під час матчу.

Джастін і Абдельхакім разом виступали за Аякс у сезоні 2016/17 і були друзями.

Нагадаємо, що неймовірний пенальті був забитий у чемпіонаті Греції.

Раніше повідомлялося, що футболіст випив пива зі стакана, який кинули з трибун. ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

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