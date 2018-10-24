Моурінью: Бонуччі і К'єлліні можуть викладати в Гарварді

Мій профіль

Шахтар зазнав ніщивної поразки від Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів. ВІДЕООГЛЯД

Сьогодні 07:46 1914
Манчестер Сіті знищив Шахтар у Лізі чемпіонів
Вчора 23:51 1050
Ліга чемпіонів. Шахтар - Манчестер Сіті. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО 0:3
Вчора 23:50 14743
Світоліна дізналася умови виходу до півфіналу Підсумкового турніру
Вчора 20:37 4039
Світоліна перемогла Плішкову на Підсумковому турнірі
Вчора 19:14 2502 3
Світоліна - Плішкова: пряма онлайн-трансляція
Вчора 18:10 5125 1
Ліга чемпіонів. Шахтар - Манчестер Сіті: анонс та прогноз матчу
Вчора 07:10 10840
Знай наших! Українські стрільці знищили Росію у фіналі турніру в Фінляндії. ФОТО
22.10.2018 23:26 3951 1
Ярмоленко міг перейти в Інтер
22.10.2018 19:24 1192
21 рік тому Динамо знищило Барселону на Камп Ноу. ВІДЕО
22.10.2018 14:05 4870
Навколо спорту
Блоги
Футбольний матч Чемпіоншипу перетворився в регбійний поєдинок. ВІДЕО
Футбольний матч Чемпіоншипу перетворився в регбійний поєдинок. ВІДЕО Максим Буйдин
22.10.2018 10:10 1310
Нестаріючий Дрогба відзначився божевільною гарматою в чемпіонаті США. ВІДЕО
Нестаріючий Дрогба відзначився божевільною гарматою в чемпіонаті США. ВІДЕО Максим Буйдин
22.10.2018 08:46 1505
Той самий гол Ікарді, який приніс Інтеру перемогу над Міланом. ВІДЕО
Той самий гол Ікарді, який приніс Інтеру перемогу над Міланом. ВІДЕО Максим Буйдин
22.10.2018 08:14 788
Неймовірне виконання штрафного від юного новачка Реалу. ВІДЕО
Неймовірне виконання штрафного від юного новачка Реалу. ВІДЕО Phillip Hess
21.10.2018 22:33 1566
Згадати все або прев'ю до матчу Ювентус - МЮ. ВІДЕО
Згадати все або прев'ю до матчу Ювентус - МЮ. ВІДЕО Phillip Hess
21.10.2018 21:18 441
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11:36 Бокс Ломаченко: Залишуся в цій вазі 262
11:19 Теніс Кербер проти Осаки, Стівенс проти Бертес. Матчі Червоної групи Підсумкового турніру WTA 230
10:54 Футбол Форвард Барселони став багатодітним батьком. ФОТО 881
10:38 Футбол Болбат: Сіті не продемонстрував нічого надзвичайного 263
10:22 Футбол Серед постраждалих в Римі вболівальників є українці 238
10:06 Футбол Динамо вирушило у Францію на матч з Ренном, Хацкевич взяв лише одного нападника 973
09:50 Баскетбол Овертайм в Детройті, Кліперс не змогли перемогти Нью Орлеан. Найкращі моменти дня в НБА. ВІДЕО 218
09:22 Футбол Рома розгромила ЦСКА, Баварія тріумфувала в Афінах. Всі матчі дня в Лізі чемпіонів. ВІДЕООГЛЯД 304
09:00 Футбол Моурінью: Бонуччі і К'єлліні можуть викладати в Гарварді 761
08:42 Футбол Ліга чемпіонів. Результати за 23 жовтня та турнірне становище в групах E, F, G, H 873
08:35 Футбол Манчестер Юнайтед вдома поступився Ювентусу. ВІДЕООГЛЯД 415
08:17 Футбол Суперники Шахтаря в Лізі чемпіонів влаштували триллер. ВІДЕООГЛЯД 2308
08:01 Футбол Фонсека: Тайсон і Марлос нас би не врятували 981 1
07:46 Футбол Шахтар зазнав ніщивної поразки від Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів. ВІДЕООГЛЯД 1914
07:05 Теніс Героїня дня - Еліна Світоліна. ФОТО 2153
05:49 Блог Фото дня: синьо-жовті кольори Еліни Світоліної 1618
00:01 Футбол Ліон та Гоффенгайм звели внічию гольову перестрілку в ЛЧ 658
23 Жовтня 2018
23:55 Футбол Ювентус мінімально переміг МЮ, Рома розтрощила ЦСКА. Матчі 3-го туру Ліги чемпіонів 849
23:51 Футбол Манчестер Сіті знищив Шахтар у Лізі чемпіонів 1050
23:50 Футбол Ліга чемпіонів. Шахтар - Манчестер Сіті. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО 0:3 14743
23:25 Футбол Фанат ЦСКА в аварії у римському метро втратив ногу 618
23:06 Футбол Шахтар двічі пропустив від Манчестер Сіті у 1 таймі. ВІДЕО 555
22:52 Футбол Моурінью діставався на матч МЮ з Ювентусом пішки. ВІДЕО 693
22:35 Теніс Світоліна зробила крок до півфіналу Підсумкового турніру. ВІДЕО 799
22:20 Футбол Павелко привітав Ярмоленка з днем народження 282

Моурінью: Бонуччі і К'єлліні можуть викладати в Гарварді

Сьогодні 09:00 761 0
Моурінью: Бонуччі і К'єлліні можуть викладати в Гарварді

У матчі Ліги чемпіонів Манчестер Юнайтед на своєму полі програв Ювентусу 0:1, проте наставник господарів Жозе Моуріньо не розчарований цією поразкою.

Про це сказав сам головний тренер МЮ.

"З моменту жеребкування ми десь розуміли, що будемо націлюватися на друге місце в групі. Ми провели матч проти реального, дуже реального претендента на завоювання кубка Ліги чемпіонів.

       Актуально: Моурінью діставався на матч МЮ з Ювентусом пішки. ВІДЕО

Ми могли отримати інший результат, але не отримали його через К'єлліні і Бонуччі. Вони удвох можуть викладати в Гарварді курс про те, як повинні грати центральні захисники. Фантастичні гравці ", - вважає Моуріньо.

Нагадаємо, Ювентус на виїзді мінімально переміг Манчестер Юнайтед й виграв третій поспіль поєдинок в турнірі.

Також, Шахтар програв свій матч третього туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Джерело - sport.ua.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()