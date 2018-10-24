Моурінью: Бонуччі і К'єлліні можуть викладати в Гарварді

У матчі Ліги чемпіонів Манчестер Юнайтед на своєму полі програв Ювентусу 0:1, проте наставник господарів Жозе Моуріньо не розчарований цією поразкою.

Про це сказав сам головний тренер МЮ.

"З моменту жеребкування ми десь розуміли, що будемо націлюватися на друге місце в групі. Ми провели матч проти реального, дуже реального претендента на завоювання кубка Ліги чемпіонів.

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Ми могли отримати інший результат, але не отримали його через К'єлліні і Бонуччі. Вони удвох можуть викладати в Гарварді курс про те, як повинні грати центральні захисники. Фантастичні гравці ", - вважає Моуріньо.