Моурінью діставався на матч МЮ з Ювентусом пішки. ВІДЕО

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью, через затори, був вимушений діставатися на гру з Ювентусом пішки.
Про це повідомляє BT Sport у twitter.
"Я йшов серед вболівальників, але мене ніхто не впізнав. Це забрало у мене дві хвилини, - сказав Моурінью перед матчем.
Someone recognised him... 👀pic.twitter.com/oT8ol5UGuc— Football on BT Sport (@btsportfootball) 23 жовтня 2018 р.
Нагадаємо, Моурінью влаштував сутичку з тренером Челсі під час матчу чемпіонату Англії.
Моурінью може повернутися до Реалу.
Джерело - BT Sport у twitter.