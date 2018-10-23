Моурінью діставався на матч МЮ з Ювентусом пішки. ВІДЕО

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью, через затори, був вимушений діставатися на гру з Ювентусом пішки.

Про це повідомляє BT Sport у twitter.

"Я йшов серед вболівальників, але мене ніхто не впізнав. Це забрало у мене дві хвилини, - сказав Моурінью перед матчем.

Someone recognised him... 👀pic.twitter.com/oT8ol5UGuc — Football on BT Sport (@btsportfootball) 23 жовтня 2018 р.

Нагадаємо, Моурінью влаштував сутичку з тренером Челсі під час матчу чемпіонату Англії.

Моурінью може повернутися до Реалу.

Джерело - BT Sport у twitter.