Бернард: Багато гравців хотіли через суд розірвати контракт з Шахтарем

Екс-хавбек Шахтаря Бернард не намагався втекти з Шатаря, коли почалася війна в Україні.

Про це розповів сам гравець.

"Все почалось, коли я був на чемпіонаті світу 2014 року. До мене доходили чутки про війну та вибухи. Багато гравців з Південної Америки хотіли через суд розірвати свої контракти, але їх позови були відхилені. Я не намагався піти.

Багато людей хотіли покинути місто, але не у всіх були для цього гроші. Чимало людей померло на війні", – згадує Бернард в інтерв’ю виданню The Telegraph.