Шахтар на останніх хвилинах вирвав перемогу в Десни

В Українській Прем'єр-Лізі розпочинається 12 тур, в якому донецький Шахтар у Харкові приймав чернігівську Десну.
Гірники мінімально обіграли суперника та зміцнили лідерство в турнірній таблиці.
Чемпіонат України, УПЛ
12-й тур
19 жовтня
Шахтар - Десна 1:0 (0:0)
Гол 1:0 - 88 Майкон
Шахтар: П'ятов(К), Бутко, Кривцов, Хочолава, Патрік, Майкон, В.Нем, Марлос, Мораес, Кайоде
Десна: Паст, Братков, Філіппов, Картушов, Коберідзе, Якимів, Гітченко, Фаворов, Мостовий, Імереков, Фаворов(К)
Нагадаємо, Тайсон роздасть автографи в центрі Києва.
Також Шахтар продав майже всі квитки на гру з Манчестер Сіті.
Джерело - Чемпіон.