Шахтар на останніх хвилинах вирвав перемогу в Десни

В Українській Прем'єр-Лізі розпочинається 12 тур, в якому донецький Шахтар у Харкові приймав чернігівську Десну.

Гірники мінімально обіграли суперника та зміцнили лідерство в турнірній таблиці.

Чемпіонат України, УПЛ

12-й тур

19 жовтня

Шахтар - Десна 1:0 (0:0)

Гол 1:0 - 88 Майкон

Шахтар: П'ятов(К), Бутко, Кривцов, Хочолава, Патрік, Майкон, В.Нем, Марлос, Мораес, Кайоде

Десна: Паст, Братков, Філіппов, Картушов, Коберідзе, Якимів, Гітченко, Фаворов, Мостовий, Імереков, Фаворов(К)

Нагадаємо, Тайсон роздасть автографи в центрі Києва.

Також Шахтар продав майже всі квитки на гру з Манчестер Сіті.

Джерело - Чемпіон.