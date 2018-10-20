Наполі розгромив Удінезе та наблизився до Ювентуса

У 9-му турі чемпіонату Італії Наполі переміг Удінезе та скоротив відставання від Ювентуса.
Наполі переграв Удінезе з рахунком 3:0, набрав 21 очко та скоротив відставання від лідера Серії A - Ювентуса, до 4 пунктів.
Чемпіонат Італії, Серія A
9-й тур
20 жовтня
Удінезе - Наполі 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 14 Руїс, 0:2 - Мертенс (з пенальті), 0:3 - 85 Рог
Нагадаємо, Ювентус зіграв внічию з Дженоа та зазнав першої втрати очок у нинішньому чемпіонаті Італії.
Роналду забив гол у ворота Дженоа, який став для нього 400-м у європейських топ-чемпіонатах.
Джерело - Чемпіон.