Наполі розгромив Удінезе та наблизився до Ювентуса

У 9-му турі чемпіонату Італії Наполі переміг Удінезе та скоротив відставання від Ювентуса.

Наполі переграв Удінезе з рахунком 3:0, набрав 21 очко та скоротив відставання від лідера Серії A - Ювентуса, до 4 пунктів.

Чемпіонат Італії, Серія A

9-й тур

20 жовтня

Удінезе - Наполі 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 14 Руїс, 0:2 - Мертенс (з пенальті), 0:3 - 85 Рог

Нагадаємо, Ювентус зіграв внічию з Дженоа та зазнав першої втрати очок у нинішньому чемпіонаті Італії.

Роналду забив гол у ворота Дженоа, який став для нього 400-м у європейських топ-чемпіонатах.

Джерело - Чемпіон.