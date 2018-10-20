Гол Роналду не допоміг Ювентусу здолати Дженоа

У 9-му турі чемпіонату Італії гол Крішітану Роналду не врятував Ювентус від нічиєї з Дженоа.

Ювентус зіграв вдома з Дженоа внічию 1:1 та втратив перші очки у нинішньому чемпіонаті Італії.

Туринці мають 25 очок та на 7 пунктів випереджають Наполі, який зустрічається у 9-му турі з Удінезе.

Чемпіонат Італії, Серія A

9-й тур

20 жовтня

Ювентус - Дженоа 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 18 Роналду, 1:1 - 67 Бесса

Нагадаємо, Гонсало Ігуаїн заявив, що його вигнали з Ювентуса.

Раніше, адвокат Роналду розповів, якого вироку чекає для португальця.

Джерело - Чемпіон.