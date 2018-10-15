Іспанія прийме родоначальників футболу. Всі матчі ігрового дня в Лізі націй

Сьогодні, 15-го жовтня, продовжиться 4-й тур групового раунду Ліги націй. Зіграють сім пар команд. Цетральним матчем є поєдинок в групі А Іспанія - Англія.

Ліга А

21:45 Група A2 Ісландія - Швейцарія

21:45 Група A4 Іспанія - Англія

Ліга B

21:45 Група B3 Боснія і Герцеговина - Північна Ірландія

Ліга C

21:45 Група C2 Естонія - Угорщина

21:45 Група C2 Фінляндія - Греція

Ліга D

21:45 Група D2 Білорусь - Молдова

21:45 Група D2 Люксембург - Сан-Марино.

Нагадаємо, збірна України зіграла внічию з Італією у товариському матчі.

Всі результати 4 туру Ліги Націй дивіться на нашому сайті.

Джерело - Чемпіон.