Україна зіграла внічию з Італією

Збірна України розписала мирову проти збірної Італії (1:1).

На гол італійця Бернардескі на 55-й хвилині, підопічні Шевченка відповіли влучним пострілом Маліновського на 62-й.

Товариська гра

10 жовтня

Італія - Україна

Голи: 1:0 – 55 Бернардескі, 1:1 – 62 Маліновский.

Италія: Доннарумма, Бірагі, Кьєлліні, Бонуччі, Флоренці, Бернардескі (Іммобіле, 57), Верратті (Бонавентура, 70), К'єза, Жоржіньо, Інсіньє (Берарді, 78), Барелла (Пеллєгріні, 78).

Украина: П'ятов, Бурда, Матвієнко, Ракицький, Караваєв, Коноплянка (Петряк, 73), Марлос (Циганков, 46), Сидорчук (Степаненко, 56), Зінченко, Маліновський, Яремчук (Кравец, 76).

Попередження: Ракицький (36), Бурда (47), Верратті (51).

Нагадаємо, що Чемпіон провів для вас онлайн-трансляцію гри.

Також, збірна України U-17 відіграла 2 м'ячі у матчі проти ісландців та вирвала нічию.

Раніше, збірна України U-19 виграла перший матч у кваліфікації до Євро-2019.

Джерело - Чемпіон.