Чехія перед матчем з Україною втратила захисника

Захисник збірної Чехії Павел Кадержабек не зіграє проти України у Лізі Націй.

Про це повідомляє karlovarsky.denik.cz.

У матчі Ліги Націй проти Словаччини оборонець провів на полі 63 хвилини та був замінений. У другому таймі Кадержабек попросив заміну після удару ліктем в живіт. Наступного дня він залишив розташування збірної.

Кадержабек мав проблеми зі шлунком впродовж декількох днів перед грою зі словаками. Але перед матчем почувався добре, тому вийшов у стартовому складі.

Нагадаємо, збірна Чехії перемогла у гостях Словаччину з рахунком 2:1.

Проти України 16 жовтня у Харкові також не зіграє дискваліфікований півзахисник Томаш Соучек.

Джерело - karlovarsky.denik.cz.