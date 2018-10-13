Чехія втратила перед Україною ще одного гравця

За збірну Чехії у матчі Ліги націй проти України не зіграє півзахисник Томаш Соучек.
Чеський хавбек відбуватиме дискваліфікацію за перебір жовтих карток.
У матчі Ліги націй проти Словаччини Соучек отримав попередження, яке стало для нього другим у турнірі.
Матч Україна - Чехія відбудеться 16 жовтня в Харкові.
Нагадаємо, збірна Чехії перемогла у гостях команду Словаччини з рахунком 2:1.
Раніше, одразу п’ять гравців збірної Чехії отримали травми, через які пропустять матч проти України.
Джерело - Чемпіон.