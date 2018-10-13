Чехія перемогла Словаччину у матчі суперників збірної України

У матчі суперників збірної України у Лізі націй Чехія у гостях перемогла Словаччину.
Чехію вперед на 52-й хвилині вивів Міхал Крменчик, який реалізував вихід сам на сам. За 10 хвилин Словаччина зрівняла рахунок, коли після кутового головою забив Марек Гамшик. На 76-й хвилині Чехію знову вивів вперед Патрік Шик, який відзначився після флангового навісу головою.
Чехія перемогла Словаччину 2:1 та набрала 3 очка. Лідирує у групі B1 збірна України, яка має 6 очок.
Ліга націй
3-й тур
Група B1
13 жовтня
Словаччина - Чехія 1:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 52 Крменчик, 1:1 - 62 Гамшик, 1:2 - 76 Шик
Нагадаємо, збірна України перемогла Словаччину в 2-му турі Ліги націй.
Раніше, у стартовому матчі Ліги націй Україна перемогла Чехію.
Джерело - Чемпіон.