Чехія перемогла Словаччину у матчі суперників збірної України

У матчі суперників збірної України у Лізі націй Чехія у гостях перемогла Словаччину.

Чехію вперед на 52-й хвилині вивів Міхал Крменчик, який реалізував вихід сам на сам. За 10 хвилин Словаччина зрівняла рахунок, коли після кутового головою забив Марек Гамшик. На 76-й хвилині Чехію знову вивів вперед Патрік Шик, який відзначився після флангового навісу головою.

Чехія перемогла Словаччину 2:1 та набрала 3 очка. Лідирує у групі B1 збірна України, яка має 6 очок.

Ліга націй

3-й тур

Група B1

13 жовтня

Словаччина - Чехія 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 52 Крменчик, 1:1 - 62 Гамшик, 1:2 - 76 Шик

Нагадаємо, збірна України перемогла Словаччину в 2-му турі Ліги націй.

Раніше, у стартовому матчі Ліги націй Україна перемогла Чехію.

Джерело - Чемпіон.