Марадона про Мессі: безглуздо робити лідером людину, яка 20 разів ходить у туалет перед матчем

Чемпіон світу 1986 року Дієго Марадона закликав вболівальників не робити з нападника Барселони Ліонеля Мессі лідера збірної Аргентини.
Слова легендарного футболіста наводить Xsport з посиланням на Football-espana.net
"Давайте більше не будемо обожнювати Мессі. Мені важко про це говорити, але безглуздо робити лідером людину, яка 20 разів ходить у туалет перед матчем. За Барселону грає один Мессі, за збірну Аргентини - інший", — сказав Марадона.
Нагадаємо, матчі першої ліги можна переглянути на нашому сайті.
Також Даяна Ястремська дізналася ім'я суперниці у фіналі турніру в Гонконзі.
А в ці хвилини збіна України з регбі протистоїть Люксембургу.
Джерело - Xsport.