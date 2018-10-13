Марадона про Мессі: безглуздо робити лідером людину, яка 20 разів ходить у туалет перед матчем

Чемпіон світу 1986 року Дієго Марадона закликав вболівальників не робити з нападника Барселони Ліонеля Мессі лідера збірної Аргентини.

Слова легендарного футболіста наводить Xsport з посиланням на Football-espana.net

"Давайте більше не будемо обожнювати Мессі. Мені важко про це говорити, але безглуздо робити лідером людину, яка 20 разів ходить у туалет перед матчем. За Барселону грає один Мессі, за збірну Аргентини - інший", — сказав Марадона.