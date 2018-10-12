Їм зараз дуже важко - Алієв підтримав російських горе-футболістів. ВІДЕО

Колишній гравець Динамо та збірної України Олександр Алієв підтримав російських гравців які влаштували бійки в Москві.

Про це сказав сам екс-футболіст.

"Я хочу їх підтримати. Вони прекрасно розуміють, що зробили і все це усвідомили. Я хочу сказати людям, щоб вони, навпаки, їх підтримували. Їм зараз дуже важко",- сказав Алієв.

Нагадаємо, що Павло Мамаєв і Олександр Кокорін стали учасниками двох бійок і побили кілька людей.

Серед постраждалих опинилися російський чиновник Мінпромторгу Денис Пак, гендиректор державного підприємства НАМИ Сергій Гайсин, а також водій Першого каналу.

Клуби мають намір розірвати контракти з футболістами.