Футболісти збірної Росії жорстоко побили водія відомої телеведучої. ВІДЕО

Телеведуча Ольга Ушакова написала заяву після бійки Кокоріна і Мамаєва.
Був серйозно побитий її водій.
Москва, 9 жовтня. Футболісти Алєксандр Кокорін і Павєл Мамаєв побили водія Ольги Ушакової, телеведучої Першого каналу. Як стало відомо Регіон Online, він потрапив до лікарні з переломами і струсом мозку. Інцидент теж стався через зауваження, коли компанія Кокоріна і Мамаєва почали штовхати машини на парковці.
"Чоловік чекав Ушакову за кермом Mercedes. У цей момент і вдарили його машину. Коли він вийшов і зробив зауваження, то натовп людей, що випили початку його бити". - розповідає про події телеграм-канал Mash.
Це чергова заява в поліцію на російських футболістів. Відразу після цього вони побили чиновників з Мінпромторгу. І бійка вийшла теж через зауваження. Люди надмірно шумно поводилися в кафе, де обідав чиновник. Після бійки було написано заяву в поліцію і вже порушено кримінальну справу.
Раніше у Першій лізі вдбувся жахливий фол.
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Джерело - Чемпіон.