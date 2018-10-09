Російські футболісти побили чиновників у кафе. ВІДЕО

Російські футболісти Олександр Кокорін та Павло Мамаєв побили двох чиновників Мінпромторгу в Москві. Депутати перебувають у лікарні.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Кокорін та Мамаєв побили голову автомобільної промисловості та залізничного машинобудування Мінпромторгу Росії Дениса Пака.

Інцидент стався в одному з московських кафе, де футболісти в компанії друзів галасливо себе вели, після чого депутат зробив їм зауваження.

Пізніше стало відомо про побиття ще одного чиновника, цю інформацію підтвердили в самому міністерстві.

Нагадаємо, що після Євро 2016 футболісти збірної Росії Кокорін і Мамаєв добряче погуляли в Монте-Карло, накупивши шампанського на 250 тис. євро.

Раніше, фанати Зеніта називали Кокоріна алкоголіком і дурнем.

Джерело - Mash.