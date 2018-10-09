Краснодар розірве контракт зі скандальним футболістом збірної

Голова палати з вирішення спорів Російського футбольного союзу Віктор Березів розповів, що Краснодар почав процес розірвання контракту з півзахисником Павлом Мамаєвим.

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"У палату з вирішення спорів РФС надійшла заява від Краснодара щодо розірвання контракту з футболістом Павлом Мамаєвим. Відповідно до регламенту ми повинні розглянути цю справу протягом 30 днів, але, я думаю, ми зберемося раніше. Від Зеніту подібних заяв не надходило", — сказав Березів.