Краснодар розірве контракт зі скандальним футболістом збірної

Голова палати з вирішення спорів Російського футбольного союзу Віктор Березів розповів, що Краснодар почав процес розірвання контракту з півзахисником Павлом Мамаєвим.
Про це повідомляє Чемпіонат
"У палату з вирішення спорів РФС надійшла заява від Краснодара щодо розірвання контракту з футболістом Павлом Мамаєвим. Відповідно до регламенту ми повинні розглянути цю справу протягом 30 днів, але, я думаю, ми зберемося раніше. Від Зеніту подібних заяв не надходило", — сказав Березів.
Кокорін і Мамаєв побили в московському кафе чиновника Дениса Пака і Сергія Гайсіна.
Також стало відомо, що за дві години до інциденту з чиновниками футболісти побили водія ведучої Першого каналу Ольги Ушакової.
Джерело - Чемпіонат.