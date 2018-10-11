Шахтар продав понад половину квитків на матч із Мансіті

На матч Ліги чемпіонів між Шахтарем та Манчестер Сіті вже продали 25 тисяч квитків.

Про це повідомляється на сторінці у гірників у Twitter.

На суперматч Лиги чемпионов #ШахтерМанСити в Харькове продано уже более 25 тысяч билетов!



Успейте приобрести свои онлайн: https://t.co/jA6VKt0D0g pic.twitter.com/8KNarWhQzB — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 11 жовтня 2018 р.

Матч відбудеться 23 жовтня в Харкові. Ціна квитків - від 150 грн.

Нагадаємо, Шахтар розгромив Арсенал у контрольному поєдинку.

Також гірники показали скільки заробили минулого сезону.

Джерело - Шахтар.