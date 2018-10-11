Шахтар показав скільки заробив минулого сезону

Шахтар представив щорічний звіт, в якому оприлюднив дані про прибутки клубу і податки сплачені до бюджету України.
Про це клуб повідомив на своєму офіційному сайті.
Загальний показник доходів ФК Шахтар з урахуванням ПДВ склав 1 мільярд 732 мільйони гривень, що на 855 мільйонів більше, ніж за підсумками сезону 2016/2017.
Ряд гравців були віддані в оренду у інші клуби. Загальний дохід від продажу і оренди футболістів - 108 мільйонів гривень.
Прибутки клубу від УЄФА і ФІФА склали 888 мільйонів гривень.
У сезоні-2017/18 ФК Шахтар заплатив до державного бюджету України 504 мільйона 506 тисяч гривень податків. Сума ПДФО склала 358 мільйонів 850 тисяч гривень.
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Джерело - Шахтар.