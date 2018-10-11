Шахтар показав скільки заробив минулого сезону

Шахтар представив щорічний звіт, в якому оприлюднив дані про прибутки клубу і податки сплачені до бюджету України.

Про це клуб повідомив на своєму офіційному сайті.

Загальний показник доходів ФК Шахтар з урахуванням ПДВ склав 1 мільярд 732 мільйони гривень, що на 855 мільйонів більше, ніж за підсумками сезону 2016/2017.

Ряд гравців були віддані в оренду у інші клуби. Загальний дохід від продажу і оренди футболістів - 108 мільйонів гривень.

Прибутки клубу від УЄФА і ФІФА склали 888 мільйонів гривень.

У сезоні-2017/18 ФК Шахтар заплатив до державного бюджету України 504 мільйона 506 тисяч гривень податків. Сума ПДФО склала 358 мільйонів 850 тисяч гривень.

Нагадаємо, найкращим гравцем місяця в Шахтарі став Тайсон.

Також, найкращим гравцем вересня УПЛ визнали лідера Карпат

Джерело - Шахтар.