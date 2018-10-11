Шахтар розгромив Арсенал у контрольному матчі

Донецький Шахтар, значна частина якого знаходиться на зборі національної команди, провів товариський матч проти київського Арсенала.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Матч складався з двох таймів по 40 хвилин і закінчився з рахунком 3:0 на користь підопічних Паулу Фонсеки.
У грі взяли участь футболісти дубля Шахтаря, а з капітанською пов'язкою команду вивів Ісмаїлі.
Контрольний матч
11 жовтня
Шахтар - Арсенал 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 10 Фернандо, 2:0 - Мораес, 3:0 - Майкон.
Нагадаємо, найкращим гравцем вересня в Шахтарі став Тайсон.
Також, найкращим гравцем вересня УПЛ визнали лідера Карпат.