Баварія зганьбилася у грі проти Боруссії з Менхенгладбаха

У 7-му турі чемпіонату Німеччини Баварія розгромно програла на своєму полі менхенгладбахські Боруссії 0:3.

Команда Ніко Ковача пропустила два голи вже на початку матчу. На 10-й хвилині відзначився Алассан Плеа, а на 16-й хвилині забив Ларс Штіндль.

Наприкінці матчу розгромним рахунок зробив Петер Херрманн.

Баварія програла 0:3 та з 13 очками опустилася на п’яте місце. Боруссія набрала 14 очок та вийшла на другу позицію.

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга

7-й тур

6 жовтня

Баварія - Боруссія М 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 10 Плеа, 0:2 - 16 Штіндль, 0:3 - 88 Херрманн

Нагадаємо, у іншому матчі 7-го туру Бундесліги Коноплянка допоміг Шальке перемогти Фортуну.

Раніше, у 6-му турі Бундесліги Баварія поступилася Герті.

Джерело - Чемпіон.