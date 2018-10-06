Коноплянка допоміг Шальке перемогти Фортуну

Євген Коноплянка вийшов на заміну у переможному матчі Шальке проти Фортуни.

Український півзахисник розпочав матч проти Фортуни у запасі та з’явився на полі на 79-й хвилині замість Вестона Маккені. На той момент Шальке вигравав з рахунком 2:0, завдяки голам Маккенні та Гвідо Бургшталлера.

Шальке перемігФортуну з рахунком 2:0.

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга

7-й тур

6 жовтня

Фортуна - Шальке 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 48 Маккенні, 0:2 - 53 Бургшталлер

Нагадаємо, Коноплянка заявив, що досі не може забити провал збірної України на Євро-2016.

Раніше, асист Коноплянки допоміг Шальке перемогти Локомотив у Лізі чемпіонів.

Джерело - Чемпіон.