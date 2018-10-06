Коноплянка допоміг Шальке перемогти Фортуну

Євген Коноплянка вийшов на заміну у переможному матчі Шальке проти Фортуни.
Український півзахисник розпочав матч проти Фортуни у запасі та з’явився на полі на 79-й хвилині замість Вестона Маккені. На той момент Шальке вигравав з рахунком 2:0, завдяки голам Маккенні та Гвідо Бургшталлера.
Шальке перемігФортуну з рахунком 2:0.
Чемпіонат Німеччини, Бундесліга
7-й тур
6 жовтня
Фортуна - Шальке 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 48 Маккенні, 0:2 - 53 Бургшталлер
Нагадаємо, Коноплянка заявив, що досі не може забити провал збірної України на Євро-2016.
Раніше, асист Коноплянки допоміг Шальке перемогти Локомотив у Лізі чемпіонів.
Джерело - Чемпіон.