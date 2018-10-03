Мовістар Інтер - Продексім: анонс і прогноз матчу ЛЧ

Мовістар Інтер (Іспанія) – Продексім (Херсон, Україна)

Ліга чемпіонів. Основний раунд. Група 2.

3 жовтня 2017, Сербія. Крагуєвац. Арена Єзеро,19.00.

Арбітри: Йосип Бартон (Македонія), Хуан Боелен (Бельгія), Віталій Ракутський (Білорусь)

Сьогодні, о 19.00 за київським часом, херсонський Продексім стартує в Основному раунді Ліги чемпіонів. І одразу чемпіонам України належить зіграти з командою, яка у минулому сезоні стала останнім володарем Кубку УЄФА – іспанським Мовістар Інтером. Зайвий раз цю команду представляти не треба. Мало того, що чинний найсильніший клуб Європи, так ще і чемпіон Іспанії останніх п’ятьох сезонів. Погодьтесь – суперник більш ніж серйозний. До того ж – з великою кількістю зірок у своєму складі.

Втім, якщо раніше за Продексім можна було похвилюватись, коли він виходив грати проти таких команд, то зараз факт такого протистояння з таким суперником сприймається не так стривожено. Перш за все, через те, що Продексім має минулорічний досвід ігор у єврокубках, а минулого року, як ми пам’ятаємо, у херсонців теж були серйозні опоненти. Чого вартий, наприклад, португальський Спортин, який у підсумку став учасником Фіналу чотирьох. До того ж, наставник Продексіма Жоао Карлос Барбоза має досвід протистояння таким командам, як Інтер. Тому, він зможе знайти підхід до своїх підопічних, щоб ті не хвилювались та грали зі стартових хвилин у свою гру. Отже, будемо сподіватись на те, що мельники зможуть гідно зіграти проти чинного клубного чемпіона Європи.

Сподівання на хорошу гру підкріплюються ще двома факторами. Перший – це психологічний, з огляду на останні результати. Продексім перед виїздом у Сербію зіграв унічию з Ураганом. Враховуючи те, що гра була на виїзді, можна сказати, що результат для мельників був більш-менш прийнятний. Другий – дуже хочеться, щоб останні результати Інтера зіграли якимось чином на руку Продексіму. Адже наразі у підопічних Хесуса Веласко справи у чемпіонаті Іспанії дійсно виглядають не дуже. Чотири очки у трьох турах – це, безумовно, не той результат, на який розраховували інтеристи, особливо у поєдинку проти Леванте, якому Зелена машина програла з рахунком 3:5. Тут навіть не беремо до уваги нічию з Пенісколою (3:3), яка традиційно вважається непоступливим суперником. Можна ще згадати два програних поєдинки на Masters та не зовсім переконливу гру в матчі за Суперкубок Іспанії Хаен Параїсо . З цього можна зробити висновок, що Інтер наразі не в оптимальних кондиціях. І цим Продексіму можна скористатись.

Але водночас треба зважати на те, що підопічні Хесуса Веласко на матчі Ліги чемпіонів зможуть зібратись. До того ж, після не зовсім вдалих результатів на внутрішній арені їм буде важливо зіграти більш переконливо вже у рамках Ліги чемпіонів. До того ж, не будемо забувати, що у складі Інтера майже всі футзалісти – індивідуально сильні, і кожен з них може вирішити не тільки долю епізоду, а і матчу. А це означає, що не тільки Рікардіньо має бути об’єктом уваги мельників. Треба уважно грати з кожним гравцем, якщо чемпіони України хочуть здобути позитивний результат. Тому, будемо сподіватись, що досвід, який вже мають херсонці, помножений на дисципліну, яку прививає своїм підопічним Жоао Карлос Барбоза, може допомогти представникам України здобути сприятливий результат у поєдинку .

Прогноз Чемпіона: 4:2

Джерело - 5х5.