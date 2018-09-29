Мадридське дербі, протистояння Вічного міста та Ліверпуль спробує помститися Челсі: головні матчі суботи

Сьогодні, 29-го вересня, у європейському футболі відбудеться чимало цікавих матчів у різних лігах, ще й у різний час.

Рома - Лаціо

Перший супер матч суботнього вечора відбудеться на Олімпійському стадіоні в Римі.

Одвічне дербі вічного міста дасть старт європейському супер-вікенду, матч розпочнеться о 16:00.

Наразі Рома переживає не найкращі часи. За 6 матчів їм вдалося виграти лише двічі, а також вони здобули 2 нічиї та 2 поразки.

Лаціо перебуває у кращій формі. За 6 ігор вони лише двічі програвали, всі інші матчі "орли" виграли.

Останні 5 матчів у дербі краще проводили "вовки". 3 перемоги Роми 1 нічия та одна перемога Лаціо.

Сьогодні Лаціо має змогу перервати переможну серію Роми в дербі, але саме в таких матчах віддаються усі сили та енергія заради перемоги.

Нагадаємо де дивитися принципіальне римське дербі.

Челсі - Ліверпуль

Зовсім нещодавно Челсі здолав Ліверпуль у Кубку Ліги і тепер підопічні Клопа жадають помсти.

Сьогодні вони можуть здолати "пенсіонерів" на Стемфорд Брідж о 19:30, але навряд чи це буде легко.

Сьогоднішня гра має дуже важливе турнірне значення, адже у разі перемоги лондонців саме вони вийдуть на перше місце в АПЛ.

Нагадаємо, Челсі - Ліверпуль: де дивитися центральний матч 7-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Реал - Атлетіко

Одне з найпринципіальніших дербі за останні роки, адже Атлетіко став досить сильним клубом у європейському футболі і мадридське протистояння стало дивитися набагато цікавіше.

У цьому році команди вже зустрічалися.

Перший матч нового сезону виграли підопічні Дієго Сімеоне, вигравши Суперкубок УЄФА.

Реал йшов досить стабільно у чемпіонаті, але у останньому матчі Севілья розгромила мадридців з рахунком 3:0.

Зараз в Реала великі кадрові проблеми, а тому можна говорити, що "вершкові" будуть аутсайдерами у цьому протистоянні.

Атлетіко йде досить стабільно, хоча вони теж вже помилялися проти "середняків".

Загалом все буде залежати від виступу лідерів та змін, які впровадить тренер Реала.

Нагадаємо, мадридське дербі Реал - Атлетіко: де дивитися центральний матч 7-го туру Ла-Ліги.

Джерело - champion.com.ua.