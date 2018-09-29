Рома - Лаціо: де дивитися дербі вічного міста

Сьомий тур італійської Серії А стартує римським дербі Рома-Лаціо.

Попередній матч між цими командами закінчився з рахунком 0:0, причому під час матчу складалося враження, що команди не бажають атакувати. Сьогоднішнє дербі може скластися так само.

Але перемога в цьому матчі може принести чимало. "Вовкам" - вихід з кризи. "Орлам" - можливість втекти від одвічного суперника на відстань семи очок і погіршити його становище.

В Україні поєдинок транслюватиме телеканал Футбол 2.

Також матч покаже відеоресурс OLL.TV (Увага! Трансляція платна.)

Початок матчу о 14:30 за Києвом.

Нагадаємо, Рома цікавилася новачком Шахтаря.

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Джерело - Чемпіон.