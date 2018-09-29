Мадридське дербі Реал - Атлетіко: де дивитися центральний матч 7-го туру Ла-Ліги

Сьогодні, 29-го вересня, продовжиться 7-й тур іспанської Прімери.
Центральним матчем туру є поєдинок Реал - Атлетіко.
Чергова серія мадридського дербі обіцяє бути вельми цікавою.
Реал підходить до цього матчу не в найкращому стані, програвши останній поєдинок на полі Севільї 0:3.
Атлетіко – навпаки; після поганенького старту, команда Дієго Сімеоне набрала оберти і готова знову радувати своїх вболівальників. Сприятливий момент для того, щоб "матрацники" брали очки в дербі.
Крім цього, нас чекає ще три матчі.
Реал Сосьєдад - Валенсія.
Барселона - Атлетік.
Ейбар - Севілья.
Всі трансляції можна буде переглянути на нашому сайті. (Увага! Платно!)
Реал Сосьєдад - Валенсія. Початок о 14:00
Барселона - Атлетік Початок о 17:15
Ейбар - Севілья. Початок о 19:30
Реал - Атлетіко. Початок о 21:45
Джерело - Чемпіон.