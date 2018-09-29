Мадридське дербі Реал - Атлетіко: де дивитися центральний матч 7-го туру Ла-Ліги

Сьогодні, 29-го вересня, продовжиться 7-й тур іспанської Прімери.

Центральним матчем туру є поєдинок Реал - Атлетіко.

Чергова серія мадридського дербі обіцяє бути вельми цікавою.

Реал підходить до цього матчу не в найкращому стані, програвши останній поєдинок на полі Севільї 0:3.

Атлетіко – навпаки; після поганенького старту, команда Дієго Сімеоне набрала оберти і готова знову радувати своїх вболівальників. Сприятливий момент для того, щоб "матрацники" брали очки в дербі.

Крім цього, нас чекає ще три матчі.

Реал Сосьєдад - Валенсія.

Барселона - Атлетік.

Ейбар - Севілья.

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Реал Сосьєдад - Валенсія. Початок о 14:00

Барселона - Атлетік Початок о 17:15

Ейбар - Севілья. Початок о 19:30

Реал - Атлетіко. Початок о 21:45

Джерело - Чемпіон.