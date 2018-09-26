Швейцарія відмовила Абрамовичу в дозволі на проживання

Швейцарія відмовила російському мільярдерові Роману Абрамовичу в отриманні посвідки на проживання.

Про це повідомляє The Telegraph.

Як відомо, власник Челсі Роман Абрамович не зміг продовжити британську візу через те, що не міг пояснити походження свого капіталу.

Російський олігарх хотів отримати посвідку на проживання у Швейцарії, яка дозволяє перебувати в Англії постійно, але отримав відмову.

Місцева поліція провела розслідування і рекомендувала не видавати громадянство російському олігархові. У секретному досьє поліції в причинах рекомендації у відмові в дозволі на проживання вказані "підозра у відмиванні грошей і зв'язках зі злочинними угрупованнями".

Про це стало відомо лише зараз, оскільки швейцарська найбільша медіагрупа Tamedia судилася з Абрамовичем з приводу публікації цієї інформації. Суд дозволив журналістам опублікувати досьє на Абрамовича.

Нагадаємо, Абрамович визначився з вартістю Челсі.

Раніше, Абрамович не погодився на ціну в $2,68 млрд, яку запропонував за клуб британський бізнесмен Джим Реткліфф.

Джерело - unn.