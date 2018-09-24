Як Роналду знищував суперників на шляху до звання найкращого футболіста світу. ВІДЕО

Відомий карикатурист Омар Момані, у червовому мультфільмі зобразив, як Кріштіану Роналду намагається стати найкращим футболістом у світу.

Спочатку Роналду питає у дзеркала хто найкращий, а у дзеркалі, Мессі йому відповідає, що саме він, але є чорноволосий Мо Салах.

Тоді Роналду попросив у Рамоса зламати Салаха у фіналі Ліги Чемпіонів.

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Коли Роналду радісний перепитував у дзеркала, хто найкращий, то отримав відповідь, що він, але є Модрич, який став найкращим футболістом Європи і ЧС.

Після цього Роналду підкинув отруйне яблуко Модричу, щоб той не зіграв у матчі проти Іспанії і його команда в підсумку програла 6:0.

У кінцівці автор запитує у FIFA, хто все ж таки найкращий.

Нагадаємо, FIFA оголосить найкращого футболіста року.

Чемпіон проведе текстову трансляцію церемонії нагородження.

Джерело - champion.com.ua.