Як Роналду знищував суперників на шляху до звання найкращого футболіста світу. ВІДЕО

Мій профіль

Оголошення найкращого гравця року FIFA. ОНЛАЙН

Сьогодні 21:40 1249
Шевченко оприлюднив список легіонерів на матчі Ліги націй проти Італії та Чехії
Сьогодні 21:11 187
Збірні України стартували з перемог на Всесвітній шаховій Олімпіаді
Сьогодні 20:51 227
Два українці претендують на звання "Зірка, яка сходить" в Європі
Сьогодні 19:22 306
ФІФА готова назвати найкращого футболіста року
Сьогодні 15:50 617
Всі дії Ярмоленка у грі проти Челсі. ВІДЕО
Сьогодні 15:32 645
Українка Песоцька здобула срібло чемпіонату Європи
Сьогодні 08:11 831
Ярмоленко допоміг Вест Гему відібрати очки у Челсі
Вчора 17:21 1521
Усик буде битися з Джошуа
Вчора 15:11 2549
Ярмоленко знову потрапив до основи Вест Гему. ФОТО
Вчора 14:52 904
Навколо спорту
Блоги
Роналду - 42: як бразилець показав зуби усьому європейському футболу. ВІДЕО
Роналду - 42: як бразилець показав зуби усьому європейському футболу. ВІДЕО Phillip Hess
22.09.2018 13:07 2803
Спартак продає банний набір, одразу після ганьби капітана в лазні. ФОТО
Спартак продає банний набір, одразу після ганьби капітана в лазні. ФОТО Phillip Hess
22.09.2018 08:30 2523
Легендарний італієць продемонстрував неймовірну техніку в побуті. ВІДЕО
Легендарний італієць продемонстрував неймовірну техніку в побуті. ВІДЕО Phillip Hess
22.09.2018 07:30 1121
Hey, EA Sports! I'm very angry - Ярмоленко незадоволений власною швидкістю в FIFA 19. ВІДЕО
Hey, EA Sports! I'm very angry - Ярмоленко незадоволений власною швидкістю в FIFA 19. ВІДЕО Максим Буйдин
21.09.2018 19:00 1427
Динамо продовжило падіння або київський гранд врятують лише революційні зміни
Динамо продовжило падіння або київський гранд врятують лише революційні зміни Андрій Твердохліб
21.09.2018 18:04 7647 8
Нижче плінтуса: уболівальники Астани загнобили Динамо та "подякували" Хацкевичу
Нижче плінтуса: уболівальники Астани загнобили Динамо та "подякували" Хацкевичу Максим Буйдин
21.09.2018 14:30 6373 2
Хацкевич vs Красніков: історія динамівської Санта Барбари. ФОТО
Хацкевич vs Красніков: історія динамівської Санта Барбари. ФОТО Максим Буйдин
21.09.2018 11:10 2577
Українка, яка могла стати моделлю переписала історію дзюдо: Дар'я Білодід - наймолодша чемпіонка світу в історії. ФОТО
Українка, яка могла стати моделлю переписала історію дзюдо: Дар'я Білодід - наймолодша чемпіонка світу в історії. ФОТО Андрій Твердохліб
21.09.2018 07:15 3929 1
Топ-5 найцікавіших епізодів минулого туру Ліги чемпіонів. ВІДЕО
Топ-5 найцікавіших епізодів минулого туру Ліги чемпіонів. ВІДЕО Максим Буйдин
20.09.2018 14:44 1304
Персона дня: Інні Осипенко-Радомській - 36. ВІДЕО
Персона дня: Інні Осипенко-Радомській - 36. ВІДЕО Максим Буйдин
20.09.2018 14:20 607
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:40 Футбол Оголошення найкращого гравця року FIFA. ОНЛАЙН 1249
21:31 Футбол Лідер Ворскли пропустить два тижні через травму 85
21:11 Футбол Шевченко оприлюднив список легіонерів на матчі Ліги націй проти Італії та Чехії 187
20:51 Шахи Збірні України стартували з перемог на Всесвітній шаховій Олімпіаді 227
20:32 Теніс Світоліна розповіла про головну ціль на сезон 235
20:17 Футбол Шахтар придбає японця з португальської ліги 500
19:58 Футбол Реал хоче придбати молодого голландця майже за 100 млн 371
19:46 Футбол Гравець Динамо заявив, що Віда не хотів створювати скандал 616
19:22 Легка атлетика Два українці претендують на звання "Зірка, яка сходить" в Європі 306
18:57 Футбол Як Роналду знищував суперників на шляху до звання найкращого футболіста світу. ВІДЕО 601
18:40 Теніс Як Маррей розбив пам'ятний посуд в Китаї. ВІДЕО 259
18:17 Бокс Усик назвав ім'я найскладнішого суперника в кар'єрі 576
17:50 Бокс Усик пояснив, чому обрав у суперники Белью 446
17:32 Футбол Ще один клуб випустить свою криптовалюту 283
17:18 Шахи Стартувала Всесвітня шахова Олімпіада. Україна серед фаворитів 1161
16:51 Футбол Хацкевич розповів чому новачки Динамо досі не грають 792
16:48 Футбол Футбол 1, 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 230
16:32 Теніс Світоліна отримала суперницю на турнірі в Китаї 442
16:07 Футбол Золотий м'яч з'явиться і в жіночому футболі 194
15:50 Футбол ФІФА готова назвати найкращого футболіста року 617
15:32 Футбол Всі дії Ярмоленка у грі проти Челсі. ВІДЕО 645
15:13 Футбол Захисника Динамо визнали одним з найкращих польських легіонерів 354
15:09 Навколо спорту Дружина півзахисника Динамо хоче визначити найгарнішу футбольну вболівальницю. ВІДЕО 643
14:53 Футбол Пиварич розповів чому не потиснув руки Путіну 1178 1
14:32 Футбол Визначено найкращого тренера 9-го туру УПЛ 346

Як Роналду знищував суперників на шляху до звання найкращого футболіста світу. ВІДЕО

Сьогодні 18:57 601 0
Як Роналду знищував суперників на шляху до звання найкращого футболіста світу. ВІДЕО
Кріштіану Роналду

Відомий карикатурист Омар Момані, у червовому мультфільмі зобразив, як Кріштіану Роналду намагається стати найкращим футболістом у світу.

Спочатку Роналду питає у дзеркала хто найкращий, а у дзеркалі, Мессі йому відповідає, що саме він, але є чорноволосий Мо Салах.

Тоді Роналду попросив у Рамоса зламати Салаха у фіналі Ліги Чемпіонів.

 Читайте також: Українка здобула срібло чемпіонату Європи

Коли Роналду радісний перепитував у дзеркала, хто найкращий, то отримав відповідь, що він, але є Модрич, який став найкращим футболістом Європи і ЧС.

Після цього Роналду підкинув отруйне яблуко Модричу, щоб той не зіграв у матчі проти Іспанії і його команда в підсумку програла 6:0.

У кінцівці автор запитує у FIFA, хто все ж таки найкращий.

Нагадаємо, FIFA оголосить найкращого футболіста року.

Чемпіон проведе текстову трансляцію церемонії нагородження.

Джерело - champion.com.ua.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()