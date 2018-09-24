ФІФА готова назвати найкращого футболіста року

Сьогодні в Лондоні відбудеться церемонія нагородження кращого гравця року за версією ФІФА.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

На звання претендують форварди Кріштіану Роналду та Мохамед Салах, а також півзахисник Реала Лука Модрич.

Крім цього будуть названі символічна збірна, кращий тренер, кращий воротар, найкраща футболістка і жінка-тренер, володар премії Пушкаша за кращий гол року.

Нагадаємо, що з 2016 року, коли ФІФА знову стала вручати премію кращого гравця року окремо від Золотого м'яча France Football, переможцем двічі ставав Кріштіану Роналду.

При цьому португалець не зможе відвідати сьогоднішню церемонію нагородження через щільний графік матчів Ювентуса.

Також буде відсутній і Ліонель Мессі.

Початок - о 20:30 за київським часом.

Джерело - ФІФА.