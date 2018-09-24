Церемонія нагородження найкращого футболіста світу за версією ФІФА: текстова трансляція

Сьогодні в Лондоні відбудеться церемонія нагородження кращого гравця року за версією ФІФА.
На звання претендують форварди Кріштіану Роналду та Мохамед Салах, а також півзахисник Реала Лука Модрич.
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Початок церемонії о 20:30 за Києвом.
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Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію.
Початок трансляцію о 20:25.
Відомо, що Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду пропустять церемонію нагородження найкращого футболіста року.
Джерело - Чемпіон.