Церемонія нагородження найкращого футболіста світу за версією ФІФА: текстова трансляція

Сьогодні в Лондоні відбудеться церемонія нагородження кращого гравця року за версією ФІФА.

На звання претендують форварди Кріштіану Роналду та Мохамед Салах, а також півзахисник Реала Лука Модрич.

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Початок церемонії о 20:30 за Києвом.

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Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію.

Початок трансляцію о 20:25.

Відомо, що Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду пропустять церемонію нагородження найкращого футболіста року.

Джерело - Чемпіон.