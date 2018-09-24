Українка Песоцька здобула срібло чемпіонату Європи

Українська спортсменка Маргарита Песоцька здобула срібну медаль на чемпіонаті Європи з настільного тенісу, який триває в іспанському Аліканте.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет.

"Українка Маргарита Песоцька здобуває срібло ЧЄ з настільного тенісу в Аліканте", — йдеться у повідомленні.

Українка Маргарита Песоцька здобуває "срібло" ЧЄ з настільного тенісу в Аліканте. 🥈🇺🇦



Для неї це вже третья особиста нагорода континентальної проби після срібної медалі-2009 і "бронзи"-2011. 💪



Вітаємо спортсменку та її маму-тренера Маргариту Песоцьку-старшу.💐@ettc2018 pic.twitter.com/ul4Y4qmcym — НОК України (@OlympicUA) 23 вересня 2018 р.

Зазначається, що для Песоцької це вже третья особиста нагорода континентальної проби після срібної медалі у 2009 і бронзової у 2011 роках.

Нагадаємо, у травні жіноча збірна України з настільного тенісу вперше в історії вийшла до чвертьфіналу Чемпіонату світу.

Раніше, гімнаст Олег Верняєв на перших змаганнях після операції приніс збірній Україні дві нагороди Кубка світу.

Також, Усик та Белью провели дуель поглядів.

Джерело - twitter/OlympicUA.