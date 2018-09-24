Мій профіль

Джошуа відправив Повєткіна у важкий нокаут та захистив титул WBA. ФОТО

Вчора 00:56 9285 7
Українка Песоцька здобула срібло чемпіонату Європи
Сьогодні 08:11 469
Ярмоленко допоміг Вест Гему відібрати очки у Челсі
Вчора 17:21 1221
Усик буде битися з Джошуа
Вчора 15:11 2049
Ярмоленко знову потрапив до основи Вест Гему. ФОТО
Вчора 14:52 785
Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію
Вчора 14:50 470
Цуренко програла росіянці в першому колі турніру в Китаї
Вчора 14:24 707
Українка пробилася до фіналу Чемпіонату Європи
Вчора 13:34 749
Як Джошуа здолав Повєткіна. ВІДЕО
Вчора 11:18 2727
Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію
Вчора 09:30 571
Блоги
Фото дня: Усик зустрівся поглядом з Джошуа
Фото дня: Усик зустрівся поглядом з Джошуа Phillip Hess
Вчора 19:04 2120 1
Диво-гол у Чемпіоншипі, який вразив усіх. ВІДЕО
Диво-гол у Чемпіоншипі, який вразив усіх. ВІДЕО Phillip Hess
Вчора 07:30 2764
Як у гравця Серії А вселився Мессі. ВІДЕО
Як у гравця Серії А вселився Мессі. ВІДЕО Phillip Hess
22.09.2018 20:03 1300
Роналду - 42: як бразилець показав зуби усьому європейському футболу. ВІДЕО
Роналду - 42: як бразилець показав зуби усьому європейському футболу. ВІДЕО Phillip Hess
22.09.2018 13:07 2700
Спартак продає банний набір, одразу після ганьби капітана в лазні. ФОТО
Спартак продає банний набір, одразу після ганьби капітана в лазні. ФОТО Phillip Hess
22.09.2018 08:30 2466
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11:11 Футбол Леоненко: Бєсєдін - не футболіст 47
10:51 Футбол Роналду забив у другому матчі поспіль. ВІДЕО 1024
10:29 Футбол Погба відкрито розкритикував Моурінью 656
10:18 Футбол Голкіпер Шахтаря: Це честь для мене дебютувати за такий клуб 917
09:51 Бокс Як виглядає промо до бою Усик-Белью. ВІДЕО 550
09:32 Футбол Суперник Шахтаря легко розібрався з Марселем у Лізі 1. ВІДЕО 449
09:11 Футбол Роналду не поїде на церемонію вручення нагород ФІФА 693
08:51 Футбол Гусєв: Всі розуміють для чого існує команда в Маріуполі 1348
08:31 Футбол Як Барселона не змогла обіграти Жирону. ВІДЕО 587
08:11 Настільний теніс Українка Песоцька здобула срібло чемпіонату Європи 469
23 Вересня 2018
23:56 Футбол Мессі побив ще один рекорд у Прімері 1284
23:43 Футбол Барселона у меншості не впоралася з Жироною у Ла Лізі 667
23:26 Футбол Роналду знову забив за Ювентус у Серії A 1057
22:55 Гімнастика Як на Кубку світу лунав гімн України на честь Пахнюка та Верняєва. ВІДЕО 371
22:36 Футбол Як Ворскла шокувала Зорю на фініші матчу УПЛ. ВІДЕО 590
22:18 Футбол Юда та наркоман: фани затаврували екс-динамівця, який перейшов у Спартак. ВІДЕО 977
21:56 Гімнастика Верняєв та Пахнюк здобули три медалі Кубка світу. ВІДЕО 382
21:34 Футбол Ворскла вирвала у Зорі перемогу в битві за 4 місце УПЛ 643
21:18 Бокс Усика нагородили діамантовим поясом WBO. ВІДЕО 825
20:52 Футбол Шахтар розгромив Чорноморець в УПЛ. ВІДЕО 406
20:36 Футбол Хацкевич: Давно хотів спробувати Вербича на позиції форварда 1185 1
20:15 Футбол Як Динамо знущалося над Десною в УПЛ. ВІДЕО 583
19:57 Футбол Арсенал не мав проблем з Евертоном у матчі АПЛ 409
19:38 Футбол Барселона гратиме у формі в хорватському стилі. ФОТО 869
19:07 Футбол Шахтар розбив Чорноморець в УПЛ 542

Українка Песоцька здобула срібло чемпіонату Європи

Сьогодні 08:11 469 0
Українка Песоцька здобула срібло чемпіонату Європи

Українська спортсменка Маргарита Песоцька здобула срібну медаль на чемпіонаті Європи з настільного тенісу, який триває в іспанському Аліканте.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет.

"Українка Маргарита Песоцька здобуває срібло ЧЄ з настільного тенісу в Аліканте", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для Песоцької це вже третья особиста нагорода континентальної проби після срібної медалі у 2009 і бронзової у 2011 роках.

Нагадаємо, у травні жіноча збірна України з настільного тенісу вперше в історії вийшла до чвертьфіналу Чемпіонату світу.

Раніше, гімнаст Олег Верняєв на перших змаганнях після операції приніс збірній Україні дві нагороди Кубка світу

Також, Усик та Белью провели дуель поглядів.

Джерело - twitter/OlympicUA.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()