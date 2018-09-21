Керівництво Львова брутально перервало трансляцію матчу молодіжної команди проти Карпат. ВІДЕО

Представники ФК Львів потрапили у скандальну ситуацію на матчі молодіжної команди.

Пряму трансляцію футбольного матчу між молодіжними командами ФК Львів та Карпат нахабно перервали генеральний директор Львова Андрій Паньків і Олексій Боровіков, які залишились незадоволені роботою коментаторів матчу.

Журналісти нібито зайняли не своє місце та заважали дивитися футбол.

Нагадаємо, Карпати пропустили від Ворскли на останніх хвилинах домашнього матчу та програли з рахунком 0:1.

Раніше, Олег Смалійчук виклав у мережу спільне фото з президентом Карпат Петром Димінським, який перебуває у розшуку.

Джерело - Чемпіон.