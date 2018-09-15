Ворскла на останніх секундах вирвала перемогу в Карпат

У матчі 8-го туру чемпіонату України Ворскла наприкінці матчу відібрала нічию у Карпат.

У Львові Карпати та Ворскла були близькими до нульової нічиї. Проте полтавчани забили у компенсований арбітром час та вирвали перемогу. Після подачі кутового із розвороту м’яч у ворота відправив Ардін Даллку.

Ворскла перемогла Карпати з рахунком 1:0, набрала 12 очок та вийшла на четверте місце. Карпати з 8 пунктами залишилися дев’ятими.

Чемпіонат України, УПЛ

8-й тур

15 вересня

Карпати - Ворскла 1:0

Гол: 0:1 - 90+1 Даллку

Карпати: Шевченко, Федецький, Ковтун, Бородай, Лебеденко, Мякушко, Понде (Гуцуляк 46), Ербес (Вербний 85), Ді Франко, Карраскаль, Швед (де Камарго 46).

Ворскла: Шуст, Пердута, Чеснаков, Даллку, Артур, Скляр (Кравченко 63), Шарпар, Кобахідзе, Дитина, Кулач (Мисик 87), Карека (Сергійчук 58).

Попередження: 17 Даллку, 21 Ді Франко, 41 Шарпар, 62 Федецький, 73 де Камарго.

Нагадаємо, сьогодні у матчі лідерів чемпіонату України Шахтар переміг у гостях Олександрію.

У стартовому матчі 8-го туру УПЛ Десна на своєму полі переграла Арсенал.

Джерело - Чемпіон.