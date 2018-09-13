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Президент-утікач Карпат Петро Димінський спокійно подорожує Європою

Сьогодні 14:42 710 0
Президент-утікач Карпат Петро Димінський спокійно подорожує Європою

Петро Димінський відвідав переможний товариський матч львівських Карпат проти Легії, який відбувся у Гданську.

Про це свідчить фото віце-президента Карпат Олега Смалійчука в його Facebook. 

Нагадаємо, в Генеральній прокуратурі України вимагають заарештувати Димінського через те, що президент Карпат проходить у справі про смертельне ДТП  у Ямельні Львівської області за участю його автомобіля.

Додамо, що 11 грудня підозрюваного власника "левів" оголошено у національний розшук.

Нещодавно з'явилися чутки про те, що Карпати можуть продати сімейству віце-президента Федерації футболу.

Джерело - facebook/oleg.smaliychuk.

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