Президент-утікач Карпат Петро Димінський спокійно подорожує Європою

Петро Димінський відвідав переможний товариський матч львівських Карпат проти Легії, який відбувся у Гданську.

Про це свідчить фото віце-президента Карпат Олега Смалійчука в його Facebook.

Нагадаємо, в Генеральній прокуратурі України вимагають заарештувати Димінського через те, що президент Карпат проходить у справі про смертельне ДТП у Ямельні Львівської області за участю його автомобіля.

Додамо, що 11 грудня підозрюваного власника "левів" оголошено у національний розшук.

Нещодавно з'явилися чутки про те, що Карпати можуть продати сімейству віце-президента Федерації футболу.

Джерело - facebook/oleg.smaliychuk.