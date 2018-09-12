Екс-тренер Шахтаря зганьбився на матчі Ліги Націй. ВІДЕО

Екс-тренер Шахтаря Олександр Спірідон зганьбився під час матчу Ліги Націй, Білорусь - Молдова, при прийомі м'яча.

Про це повідомляє sportarena.com.

Під час вчорашнього поєдинку проти Білорусі (0:0) Спиридон, який нині обіймає посаду головного тренера Молдови, намагався в ефектному стилі прийняти летить м'яч.

Екс-тренер Шахтаря став спиною до м'яча з розрахунком на те, що потрапить у ній п'ятою. Однак він не врахував фактор слизького газону, в результаті чого по м'ячу не влучив, підсковзнувся і впав.

Це не перший курйозний випадок з колишнім тренером Шахтаря.

Прес-конференція після матчу з Люксембургом (0:4) також вийшла для нього незвичною - на неї прийшов тільки один журналіст.

Олександр Спірідон з 2004 по 2016 рік працював в донецькому Шахтарі в якості асистента Мірчі Луческу. З 2018 року його очолює збірну Молдови.

Джерело - sportarena.com.