Ісландія розгромно програла Бельгії. Інші результати другого туру Ліги Націй. ВІДЕО

У Лізі Націй відбулися останні матчі другого туру.
До вашої уваги результати протистоянь.
Ліга Націй УЄФА
Другий тур
11 вересня
Ліга А
Ісландія - Бельгія 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 — 29 пенальті Азар, 0:2 — 31 Лукаку, 0:3 — 81 Лукаку.
Голи: 1:0 — 24 Сауль, 2:0 — 33 Асенсіо, 3:0 — автогол Калинич, 4:0 — 49 Родріго, 5:0 — 57 Рамос, 6:0 — 70 Іско.
Ліга B
Боснія і Герцеговина - Австрія 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 — 78 Джеко
Ліга C
Голи: 1:0 — 15 Саллаї, 1:1 — 18 Манолас, 2:1 — 43 Кляйнгайслер
Фінляндія - Естонія 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 — 12 Пуккі.
Ліга D
Сан-Марино - Люксембург 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 — 9 Чанот, 0:2 — 45+1 Орельєн, 0:3 — 52 Сінані.
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Молдова - Білорусь 0:0
Джерело - Чемпіон.