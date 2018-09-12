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Ісландія розгромно програла Бельгії. Інші результати другого туру Ліги Націй. ВІДЕО

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Ісландія розгромно програла Бельгії. Інші результати другого туру Ліги Націй. ВІДЕО

У Лізі Націй відбулися останні матчі другого туру.

До вашої уваги результати протистоянь.

Ліга Націй УЄФА

Другий тур

11 вересня

Ліга А

Ісландія - Бельгія 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 — 29 пенальті Азар, 0:2 — 31 Лукаку, 0:3 — 81 Лукаку.

Іспанія - Хорватія 6:0 (3:0)

Голи: 1:0 — 24 Сауль, 2:0 — 33 Асенсіо, 3:0 — автогол Калинич, 4:0 — 49 Родріго, 5:0 — 57 Рамос, 6:0 — 70 Іско.

Ліга B

Боснія і Герцеговина - Австрія 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 — 78 Джеко

Ліга C

Угорщина - Греція 2:1 (2:1)

Голи: 1:0 — 15 Саллаї, 1:1 — 18 Манолас, 2:1 — 43 Кляйнгайслер

Фінляндія - Естонія 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 — 12 Пуккі.

Ліга D

Сан-Марино - Люксембург 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 — 9 Чанот, 0:2 — 45+1 Орельєн, 0:3 — 52 Сінані.

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Молдова - Білорусь 0:0

 

Джерело - Чемпіон.

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