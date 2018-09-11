Суперник України в Лізі націй залишився без тренера

Карел Яролім більше не виконує обов’язки головного тренера збірної Чехії.

Про це повідомляє офіційна сторінка футбольної організації в Твіттері.

Наставник та федерація футболу Чехії розірвали контракт за обопільною згодою.

Karel Jarolím po vzájemné dohodě opouští pozici trenéra české reprezentace. Fotbalová asociace se v nejbližších dnech setká s kandidáty, kteří by ho mohli nahradit. Děkujeme, trenére. pic.twitter.com/ZOPf6ATTTd — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) 11 вересня 2018 р.

Нагадаємо, за останній тиждень збірна Чехії програла 2 матчі: збірній України у Лізі націй з рахунком 1:2 та збірній Росії у товариському матчі 1:5.

Зауважимо, що Яролім займав посаду головного тренера збірної Чехії з 2016 року, за цей час наставник не зміг пробитись на чемпіонат світу, але все одно залишився на посаді.

Нагадаємо, збірна України перемогла Словаччину у 2-му турі Ліги Націй з рахунком 1:0.

Раніше, у стартовому матчі Ліги Націй Україна на останніх хвилинах вирвала перемогу у Чехії.

Джерело - twitter/ceskarepre_cz.