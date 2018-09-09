Україна перемогла Словаччину у Лізі Націй

Гол з пенальті Андрія Ярмоленка приніс збірній України перемогу над Словаччиною у Лізі націй.

У другому матчі Ліги націй збірна України приймала у Львові Словаччину. Гра відбувалася за порожніх трибун, через покарання господарів поля за поведінку фанів у попередньому відбірковому циклі.

У першому таймі краще виглядала команда Словаччини, яка створила кілька небезпечних моментів, але реалізувати їх не змогла.

У другому таймі збірна України помітно втомилася, але змогла вийти вперед. На 79-й хвилині Віктор Циганков заробив пенальті, який реалізував Андрій Ярмоленко.

Збірна України перемогла Словаччину 2:0, набрала 6 очок та залишилася на першому місці у турнірній таблиці.

Ліга Націй УЄФА

Ліга B. Група 1

2-й тур

9 вересня

Україна - Словаччина 1:0

Гол: 1:0 - 80 Ярмоленко (пен.)

Україна: П'ятов, Матвієнко, Бурда, Степаненко (Сидорчук, 86), Ярмоленко, Маліновський (Зінченко, 71), Коноплянка (Циганков, 78), Марлос, Яремчук, Ракицький, Караваєв

Словаччина: Дубравка, Шкртел, Шатка, Вайс (Руснак, 70), Немец (Дуда, 65), Шкриняр, Губочан, Гамшик, Куцка, Мак, Лоботка.

Попередження: Губочан, 16; Коноплянка, 64; Дуда 75.

Нагадаємо, у стартовому матчі Ліги націй збірна України перемогла у гостях Чехію.

У порівнянні з матчем проти Чехії, Андрій Шевченко зробив у грі зі Словаччиною одну перестановку.

Джерело - Чемпіон.