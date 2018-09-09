Мораес: Був би щасливий грати за збірну України. ВІДЕО

Бразильський форвард Шахтаря Жуніор Мораес заявив, що не проти виступати за збірну України.

Про це повідомляє офіційний YouTube-канал Шахтаря.

"Грати за збірну України? Це була б далеко не погана річ. Я був би щасливий. Але це залежить від багатьох факторів і не лише я приймаю це рішення", - сказав Мораес.

Також бразилець назвав збірну України кваліфікованою командою .

"Збірна України - дуже хороша команда з прекрасними гравцями. Я і моя сім'я дуже любимо Україну. Нам дуже добре тут. Це було дуже важливе рішення для мене залишитися в Україні", - зізнався бразилець.

Нагадаємо, збірна України у 2-му турі Ліги Націй перемогла у Львові Словаччину.

Раніше, Віктор Циганков розкритикував Мораеса за перехід із Динамо до Шахтаря.

Джерело - YouTube-канал Шахтаря.