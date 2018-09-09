Шевченко: Знали, що моменти будуть і ми їх знайшли

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав складові перемоги над Словаччиною у Лізі Націй.

Про це повідомляє "Футбол 1".

"Ми готували хлопців до такої гри. Знали, що Словаччина - збалансована команда з хорошими виконавцями. Знали, що буде важка гра", - сказав Шевченко.

За його словами після вдалої зустрічі з Чехією було важливо відновитися, а грати так, як у попередньому матчі було складно.

"Потрібно було терпіти, не ризикувати. Просили прибрати необачні передачі, грати компактно. Швидко повертатися в середину при втраті м'яча. Знали, що моменти будуть і ми їх знайшли", - підсумував Шевченко.

Нагадаємо, збірна України перемогла Словаччину у 2-му турі Ліги Націй з рахунком 1:0.

Перемогу команді Андрія Шевченка приніс гол з одинадцятиметрового Андрія Ярмоленка.

Джерело - Футбол 1.