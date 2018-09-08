Англія – Іспанія: через моторошну травму непритомного Шоу винесли з поля. ВІДЕО

На 52-ій хвилині матчу першого туру Ліги націй між Англією та Іспанією захисник англійців Люк Шоу зіштовхнувся з Карвахалем, після чого впав на газон та вже не зміг піднятись.

Над Шоу кілька хвилин "чаклували" лікарі, але привести гравця до тями їм не вдалось. Захисника на ношах та у кисневій масці понесли до підтрибунного приміщення.

Замість Шоу на поле з'явився Денні Роуз.

Нагадаємо, Україна дебютувала у Лізі націй виїзною перемогою над Чехією.

Наступний матч підопічні Андрія Шевченка проведуть у Львові, 9 вересня, проти збірної Словаччини. Початок о 16:00

Матч транслюватиме телеканал Футбол.

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