Мій профіль

Лопатецька обіграла першу ракетку турніру на шляху до півфіналу US Open. ВІДЕО

Вчора 08:28 2249 1
Українського баскетболіста не відпустили у збірну, він написав лист-вибачення до вболівальників
Вчора 15:16 1050 3
У Росії заборонили проводити міжнародні біатлонні змагання. ФОТО
Вчора 14:33 904
Президент привітав Костевич із золотом Чемпіонату світу. ВІДЕО
Вчора 12:57 467
Континентальний кубок IAAF. Відео онлайн-трансляція.
Вчора 12:38 291
Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію
07.09.2018 19:00 8241
Шевченко: Ми знали наші сильні якості
07.09.2018 09:58 1213
Блоги
Як феєрив легендарний Роберто Карлос. ВІДЕО
Як феєрив легендарний Роберто Карлос. ВІДЕО Phillip Hess
Вчора 21:30 363
Бійцю ММА видалили око після бою. ФОТО
Бійцю ММА видалили око після бою. ФОТО Валерій Ручка
Вчора 00:19 1309
Очима вболівальників: як Зінченко перемогу збірній приніс. ВІДЕО
Очима вболівальників: як Зінченко перемогу збірній приніс. ВІДЕО Максим Буйдин
07.09.2018 14:31 3357 2
Новини
Стрічка Популярні Коментують
8 Вересня 2018
23:58 Футбол Англійці поступилися в матчі Ліги націй збірній Іспанії 307
23:42 Футбол Англія – Іспанія: через моторошну травму непритомного Шоу винесли з поля. ВІДЕО 2369
23:31 Футбол Саленко: Збірна України є фаворитом у протистоянні зі Словаччиною 298
23:06 Футбол Першоліговий Миколаїв вигнав з клубу двох гравців 270
22:55 Футбол Циганик: збірна України рухається в правильному напрямку 289
22:31 Футбол Ворскла та Олександрія на двох забили дев'ять голів у контрольному матчі 275
22:10 Футбол Матч Ліги націй Україна - Словаччина пройде на поганому газоні 653
22:00 Інше Відтепер Чемпіон і в Telegram 3475 1
21:45 Футбол Швейцарія та Білорусь розгромили своїх суперників у Лізі націй 393
21:30 Футбол Як феєрив легендарний Роберто Карлос. ВІДЕО 363
21:23 Футбол Збірна України провела тренування на Арені Львів перед матчем Ліги націй проти Словаччини. ФОТО 346
21:05 Футбол Україна - Словаччина: команди визначилися з формою на матч Ліги націй. ФОТО 447
20:45 Футбол Збірна України U-19 виграла другий матч на турнірі в Латвії 299
20:20 Футбол Селезньов познущався з Ракицького на тренуванні збірної. ВІДЕО 819
20:02 Футбол Англія - Іспанія: де дивитися матч Ліги націй 439
19:45 Футбол Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 471
19:27 Футбол Ярмоленко: Треба забути гру з чехами 380
19:08 Футбол Грізманн готовий перейти в клуб Бекхема 430
18:47 Футбол Північна Ірландія програла на очах у своїх вболівальників у Лізі націй 547
18:25 Футбол Гамшик: Збірна України - дуже сильна команда 436
18:05 Баскетбол Михайлюк розповів, як воно грати з Леброном Джеймсом в одній команді 501
17:45 Футбол Суперник Ворскли лондонський Арсенал оголосив заявку на Лігу Європи 281
17:25 Футбол Шевченко може змінити склад збірної на матч зі Словаччиною 991
17:02 Теніс Стаховський став чемпіоном парного розряду на турнірі у Франції 358
16:43 Стрільба Як Костевич вигравала Чемпіонат світу. ВІДЕО 788

Англія – Іспанія: через моторошну травму непритомного Шоу винесли з поля. ВІДЕО

Вчора 23:42 2369 0
Англія – Іспанія: через моторошну травму непритомного Шоу винесли з поля. ВІДЕО

На 52-ій хвилині матчу першого туру Ліги націй між Англією та Іспанією захисник англійців Люк Шоу зіштовхнувся з Карвахалем, після чого впав на газон та вже не зміг піднятись.

Над Шоу кілька хвилин "чаклували" лікарі, але привести гравця до тями їм не вдалось. Захисника на ношах та у кисневій масці понесли до підтрибунного приміщення.

Замість Шоу на поле з'явився Денні Роуз.

Нагадаємо, Україна дебютувала у Лізі націй виїзною перемогою над Чехією.

Наступний матч підопічні Андрія Шевченка проведуть у Львові, 9 вересня, проти збірної Словаччини. Початок о 16:00

Матч транслюватиме телеканал Футбол.

Де купити форму збірної України з футболу?

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()