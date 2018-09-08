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Збірна України провела тренування на Арені Львів перед матчем Ліги націй проти Словаччини. ФОТО

Сьогодні 21:23 251 0
Збірна України провела тренування на Арені Львів перед матчем Ліги націй проти Словаччини. ФОТО

Футболісти збірної України напередодні матчу проти Словаччини провели тренування на Арені Львів.

Про це повідомляє офіційний сайт федерації футболу України.

Команда працювала майже у повному складі – не було лише Євгена Хачеріді, який покинув розташування "синьо-жовтих" через травму.

Традиційно окремо від польових гравців тренувалися воротарі – Андрій Пятов і Андрій Лунін займалися під пильним оком Педро Харо. Окрім цього, молодому голкіперу настанови давав персонально Олександр Шовковський.

Матч у рамках Ліги націй Україна – Словаччина відбудеться 9 вересня о 16.00 за порожніх трибун Арени Львів. Нагадаємо, що "синьо-жовті" лідирують у групі після виїзної перемоги над Чехією

Матч транслюватиме телеканал Футбол.

Де купити форму збірної України з футболу?

Джерело - ФФУ.

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