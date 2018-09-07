Шевченко розповів про вдалі заміни у матчі з Чехією

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів чому замінив Ярмоленка у матчі з Чехією.

Його слова наводить офіційний сайт ФФУ.

"Щодо цієї заміни (Ярмоленка — прим.), то треба враховувати, що в нас за короткий час два важливі матчі. Наші провідні гравці сьогодні добре відпрацювали, але я бачив втому. Ми маємо кваліфіковану заміну. Трохи поміняли структуру гри, замінили не тільки Ярмоленка, ще й Коноплянку. Але я дуже задоволений їхньою грою, взаємодією", — зазначив Андрій Шевченко.

Про тих хлопців, які вийшли на заміну коуч розповів.

"Усі виконавці, що вийшли на заміну, добре ввійшли у гру. Ми бачили, що починаємо поступатися чехам на правому фланзі, тому замінили Ярмоленка, він віддав багато сил. Трохи змістили Марлоса, а на його місце випустили Зінченка. Циганков перебуває в чудовій формі, конкурує з усіма гравцями атаки. Він, а також Селезньов, дуже добре увійшли у гру сьогодні. Футболісти, які вийшли на заміну, зіграли ключову роль у переможному м’ячі", — пояснив Шевченко

Нагадаємо, Зінченко, який вийшов на заміну, приніс перемогу Україні.

Джерело - ФФУ.