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Експерт каналу Футбол: Я чекав від Динамо більшого

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Експерт каналу Футбол: Я чекав від Динамо більшого
Жилмар

Експерт програми "Ніч Ліги Чемпіонів", на телеканалі Футбол, Жилмар заявив, що чекав більшого від Динамо.

Про це повідомляє footballua.tv.

"Я чекав більшого від Динамо. Аякс був краще на полі, як і в Амстердамі. Але взагалі найкращим гравцем був Денис Бойко. Динамо перші п'ять-десять хвилин почало добре, пресингували, грало швиденько. Але це були тільки перші п'ять хвилин першого тайму - це дуже мало. До десятої хвилини - все добре, пресинг, далі - все", - сказав Жилмар.

Також він відмітив, що надалі в киян нічого не виходило.

"Один момент був у Вербича, і це було все на перший тайм. Потім шансів - нуль. Весь час гру контролював Аякс. І я вважаю, Аякс теж - молода команда, але все одно вона перемогла".

Нагадаємо, Динамо вилетіло з Ліги Чемпіонів.

Жилмар розпочав працювати на телеканалі Футбол, після звільнення з ФК Львів.

 

Джерело - footballua.tv.

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